لبنان | ريفي: العلاقة بين اهلنا في الضنية وبشري امتن من ان تهزها حادثة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ ساعتين

أكد اللواء أشرف ريفي أن “العلاقة بين أهلنا في الضنية وأهلنا في بشري أمتن من أن تهزها حادثة من هنا أو هناك”. ‏ودعا ريفي عبر “تويتر” إلى تغليب الحكمة والمنطق وإلى منع الانجرار الى الافتراضات الخاطئة وألاعيب الطابور الخامس، نعول على الحكماء من المنطقتين للتفاهم وحل هذه القضية المزمنة.

وطالب السلطة القضائية بت هذا القضية بأسرع ما يمكن وفقا لمنطق الحق والعدالة”. في سياق متصل، استغربت بلدية بشري البيان الصادر عن رئيس بلدية بقاعصفرين بلال زود، “الذي يدعي فيه ان اسم البلدية أصبح بقاعصفرين القرنة السوداء خلافا للواقع القانوني والجغرافي والتاريخي من ان القرنة السوداء تقع ضمن نطاق بلدية بشري والتي هي موضوع تحرير وتحديد من قبل القاضي العقاري”.

واعتبرت بلدية بشري، في بيان، “ان تجييش أهالي بقاعصفرين والضنية والشمال ضد أهالي منطقة بشري بحجة حصول تعديات مزعومة من قبل اهالي بشري على رعيان من منطقة بقاعصفرين بالاضافة الى قيام بلدية بقاعصفرين بنشر بعض الصور الفوتوغرافية للمواشي المزعوم قتلها على مواقع التواصل الاجتماعي هو خلاف للواقع وتزوير للحقيقة للايهام بأن ما تدعيه صحيح”.

وأكدت أنها “لم يسجل اي حادث اطلاق نار او سواه في الايام الماضية في جرود القرنة السوداء خلافا لما تدعيه بلدية بقاعصفرين”. ودعت قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني الى “التحرك سريعا والتحري عن هذا الموضوع واعلان نتائج التحقيق فورا قطعا للطريق على بعض المتلاعبين بالسلم الأهلي”، وتوجهت الى “اهلنا في منطقة بقاعصفرين والضنية والشمال، بالقول انها “متمسكة بحق الجيرة والتعايش من اي وقت مضى”.

وشددت على “أن موضوع القرنة السوداء موضوع نزاع قانوني، وإننا إلتزمنا منذ اليوم الأول من النزاع بإعتماد القانون والقضاء كمرجعية وحيدة لبت هذا النزاع”.