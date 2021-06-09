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لبنان | توقيف 3 أشخاص من المتورطين بمحاولة تهريب الكبتاغون من مطار رفيق الحريري الدولي إلى السعودية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 10:26 مساءً - منذ 3 ساعات

توقيف مروج مخدرات

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي في بيان ان “شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف 3 أشخاص من المتورطين بمحاولة تهريب شحنة الكبتاغون التي تم ضبطها الاسبوع الفائت في مطار رفيق الحريري الدولي وكانت متجهة الى المملكة العربية – الدمام، فيما التحقيق جارٍ”.

واضاف البيان: “في هذا السياق، يهنئ وزير الداخلية العميد محمد فهمي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص، على جهودها في الكشف عن المهربين وتوقيفهم”.

يذكر أن القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك ضبطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في السعودية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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