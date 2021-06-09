لبنان | دولار السوق السوداء يواصل مسيرته التصاعدية… غير آبه بتحركات الشارع!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:26 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 9 - يونيو - 2021 8:05 مساءً

يواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه الجنوني، وعصر اليوم وصل سعر صرفه إلى 14650 ليرة للشراء و14700 ليرة للبيع مقابل الدولار الواحد.

وسجّل سعر صرف دولار السوق السوداء صباح اليوم 14000 ليرة للمبيع و14100 ليرة للشراء، ليرتفع ظهراً حيث وصل الى 14400 ليرة.

مواصلة ارتفاع سعر صرف الدولار، وانقطاع المحروقات، وفقدان الادوية وكل الأزمات التي يمر فيها لبنان دفعت اللبنانيين للعودة الى الشارع وقطع الطرق علّ صرختهم تصل إلى المسؤولين بأنه لم يعد بامكانهم التحمل، فهم وحدهم من يدفعون ثمن ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات.

المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة، فارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.