لبنان | عماد حب الله: شكراً للعراق على الموقف الداعم للبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:26 مساءً - منذ 30 دقيقة

شكر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله “قيادة وحكومة وشعب العراق الشقيق على الموقف الداعم للبنان عبر الموافقة على تأمين نصف حاجة لبنان السنوية من النفط الخام، وتمنياتنا للعراق واهله بالأمن والازدهار والرخاء والسلام”.

في سياق متصل، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، أن الحكومة العراقية قررت مضاعفة دعمها النفطي للبنان إلى مليون طن سنويا، ارتفاعا من 500 الف طن أقرت سابقاً.

ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا منذ أواخر عام 2019، حيث يعاني من وضع معيشي صعب، وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بصورة تدريجية.

وتغص محطات البنزين في مختلف المناطق اللبنانية يوميا بالسيارات، حيث ينتظر الناس لساعات كي يحصلوا على مادتي البنزين والمازوت.

وفي وقت سابق اليوم، حذر، فادي أبو شقرا، ممثل موزعي الوقود في لبنان، من أن محطات الوقود ستضطر لإغلاق أبوابها خلال أيام، بسبب نفاذ مخزونها من المحروقات.