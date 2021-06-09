لبنان | اندلاع سلسلة حرائق في عدد من البلدات العكارية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:26 مساءً - منذ 41 دقيقة

اندلعت سلسلة حرائق في عدد من البلدات العكارية، حيث اندلع حريق في بلدة مشتى حمود أتى على مساحة من الاعشاب ليابسة. كما اندلع حريق في مدينة حلبا التهم أعشابا يابسة وأشجارا مثمرة مختلفة وإطارات غير صالحة.

كذلك شب حريق في خراج بلدة شدرا إلتهم حقلا من القمح. وفي خراج بلدة القبيات انلع حريق إلتهم أعشابا يابسة وحقلا من القمح. وعمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني كل ضمن نطاقه، على تطويق النيران والسيطرة عليها وإخمادها قبل تمددها الى الأراضي المجاورة .

في سياق متصل، طلبت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية من المزارعين زيادة كميات الري صباحا ومساء، ومن المواطنين زيادة شرب المياه والانتباه من أشعة الشمس، ومن الجميع الانتباه من الحرائق بسبب توقعات وصول موجة حرّ شديدة ما يهدد بحرائق كثيرة.