لبنان | تعميم يتعلق بالركاب القادمين إلى لبنان من المملكة المتحدة والبرازيل

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:26 مساءً - منذ ساعتين
طيران الشرق الأوسط
أصدر المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت فادي الحسن التعميم رقم 2/25 حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان من المملكة المتحدة والبرازيل.
التفاصيل في المستند:
بيان طيران الشرق الأوسط
بيان طيران الشرق الأوسط
بيان طيران الشرق الأوسط
بيان طيران الشرق الأوسط
بيان طيران الشرق الأوسط
بيان طيران الشرق الأوسط
بيان طيران الشرق الأوسط
بيان طيران الشرق الأوسط
بيان طيران الشرق الأوسط
بيان طيران الشرق الأوسط