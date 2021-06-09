لبنان | قاضي التحقيق يستمع إلى كمال حايك بملف بواخر الكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

علم “صوت بيروت انترناشونال” أن قاضي التحقيق في بيروت روني شحادة، استمع الى إفادة مدير عام شركة كهرباء لبنان كمال الحايك، بصفة شاهد في ملف استئجار بواخر توليد الطاقة التركية، والتي يلاحق فيها كلا من فاضل رعد القريب من “حزب الله” ورالف فيصل المحسوب على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كمدعى عليهما بجرم قبض رشى مالية وعمولة، بخلاف العقد المبرم مع الشركة مالكة البواخر، الذي يحظر دفع عملات في عملية استئجار البواخر، ويفرض دفع مبلغ 25 مليون ليرة على من يخالف مضمون هذا البند.

يذكر أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، أصدر قرار بالحجز على البواخر التركية، كضمان لمبلغ ال25 مليون دولار الى حين الانتهاء من التحقيقات القضائية.