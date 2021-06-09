لبنان | بيطار يستمع لشهود ويمهد لاستدعاء مدعى عليهم بانفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ ساعتين

علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، استمع اليوم إلى أربعة شهود في الملف، على أن يستمع غدا الخميس إلى خمسة شهود آخرين.

وكشفت مصادر قضائية مطلعة أن القاضي بيطار، “يتجه لاستجواب أشخاص مدعى عليهم مطلع الأسبوع المقبل”.

وأشارت إلى أنه “اعتبارا من مطلع الشهر المقبل تبدأ مرحلة استدعاء مدعى عليهم جددا، لم يسبق أن تم الادعاء عليهم أو استجوابهم في المرحلة السابقة”.