لبنان | رسميا… العراق يبلغ رئاسة مجلس الوزراء قراره

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 9 - يونيو - 2021 5:57 مساءً

صدر عن المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء البيان الآتي:

“تبلّغ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رسمياً قرار مجلس الوزراء العراقي بمضاعفة كمية النفط التي كانت الحكومة العراقية أقرتها للبنان من ٥٠٠ ألف طن إلى مليون طن سنوياً.

وكان الرئيس دياب قد تواصل هاتفياً، مساء أمس، مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي شاكراً له جهوده وللحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق وقوفهم إلى جانب لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها.

ونوه الكاظمي بالدور الذي لعبه الرئيس دياب في ظل ظروف صعبة جداً، مؤكداً أن الشعب اللبناني يستحق الوقوف معه في محنته الحالية”.