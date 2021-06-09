لبنان | افتتاح أكبر مركز للتلقيح في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ 26 دقيقة

افتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن ظهر اليوم مركز ميغا سنتر الأكبر للتلقيح في لبنان بإدارة الصليب الاحمر في سيتي مول بالدورة”، في حضور مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري، رئيس مجلس إدارة “آدميك سيتي مول” ميشال ابشي، البروفسور سليم مغربل من التفتيش الصحي، مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف حلو، رئيس الصليب الأحمر انطوان زغبي وممثل الصليب الأحمر في لجنة أوروبا دوري نخلة..

بعد الجولة التي قام بها الوزير والحضور على المركز، اعتبر الوزير حسن في كلمة ألقاها ان”هذه الخطوة ستحث المواطنين على القيام بعملية التلقيح، خصوصا وأنها بعيدة عن جو المستشفيات والمراكز الصحية وفي الوقت نفسه آمنة إلى حد بعيد مع وجود الأطباء والصليب الأحمر”.

وإذ شكر “إدارة السيتي مول” والجمعيات التي ساعدت عل قيام “الميغا سنتر”، أكد أنه “قادر على استيعاب ما بين الف وخمسة آلاف شخص يوميا وهو رقم قياسي. وهي خطوة رائدة لم يقم بها أحد في العالم وهو ما يخدم وزارة الصحة والمواطن للتمنيع في السرعة المطلوبة”.

وأكد الوزير حسن “أن هذه الخطوة ستشمل باقي المدن والمناطق اللبنانية واستنادا حتى آخر ايلول”. وقال:” بحسب الخطة الموضوعة لماراتون السبت والاحد المقبلين، يجب أن نصل إلى عشرين أو حتى خمسة وعشرين الف شخص،أما عن الأشخاص الأصغر من 55 عاما فهناك خطة تدرس في الوزارة مع اللجنة التنفيذية وسيكون لدينا أسبوعيا خمس سنوات هبوطا بعملية مدروسة ووفق المعطيات الموجودة على الارض، وبالنسبة للقطاع الخاص فقد نجحنا بتأمين لقاحات “فايزر” لهم من الوكيل وهناك 30 مؤسسة وشركة سيكونون معنا وسيساعدونا لتمنيع المجتمع كله بما في ذلك الشباب والفئات العمرية المختلفة”.