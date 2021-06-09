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لبنان | الجيش يوقف شخصين في منطقة الكفاءات- بعبدا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

توقيف

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 7 / 6 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكفاءات – بعبدا المدعوَّين (ع.ز) و(ح.ز) المطلوبَين بجرم إطلاق النار وتجارة أسلحة حربية وسرقة دراجات نارية وتعاطي المخدرات، ولإقدام الأول بتاريخ 6 / 6 / 2021 في محلة صحراء الشويفات، على الاعتداء على عناصر الصليب الأحمر خلال تنفيذ مهامهم.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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