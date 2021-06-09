لبنان | هذا ما تضمن كتاب وزيرة الإعلام إلى رئيس لجنة الإدارة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

وجهت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، كتابا إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، ضمنته التعديلات التي وضعتها وزارة الإعلام على اقتراح قانون الإعلام بنسخته النهائية، وكذلك في ضوء الملاحظات التي طرحتها في النقاشات التي جرت في لجنة الإدارة والعدل في الأول من حزيران 2021.

وتمنت عبد الصمد في كتابها أن “يتم الأخذ بتلك التعديلات والملاحظات قبل إقرار القانون بصيغته النهائية، كونها تتلاءم مع الرؤية التطويرية للوزارة والقوانين الحديثة المعتمدة على المستوى الدولي، وتعيد الاعتبار لحرية الصحافة ولدور الإعلام في صناعة الرأي العام”.

وأرفقت عبد الصمد في كتابها جدولا يتضمن مقارنة بين النص المقترح من لجنة الإدارة والعدل، والنص المقترح من قبل وزارة الإعلام مع الأسباب الموجبة.