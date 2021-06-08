لبنان | دولار السوق السوداء يحرك الشارع.. إليكم الطرقات المقطوعة مساءً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - يونيو - 2021 10:04 مساءً

قام عدد من المحتجين من مختلف المناطق اللبنانية، بقطع بعض الطرقات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، من ارتفاع سعر الدولار الى انقطاع غالبية الأدوية من الصيدليات اضافة الى حليب الأطفال.

حيث قطع عدد من المحتجين طريق الناعمة بالاطارات المشتعلة في الاتجاهين، فيما عمل عناصر من الجيش اللبناني على إعادة فتح الطريق فيما بعد.

وشمالاً، قطع محتجون الطريق أمام منزل الرئيس ميقاتي في طرابلس احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية.

وفي صور، قطع محتجون الطريق العام عند مفرق العباسية بالإطارات المشتعلة. وعملت القوى الامنية والجيش على فتح الطريق لتسهيل حركة السير.