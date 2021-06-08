لبنان | بعد اختراقه حاجز الـ14 ألف صباحاً.. كم سجل دولار السوق السوداء مساء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السو\اء مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 14000 و14100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل ظهراً ما بين 13925 و 14025 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وصباحاً ما بين 13650 و13700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط. وبعد غيبوبة لأكثر من عام، أقرت لجنة المال والموازنة قانون الكابيتال كونترول وقد كلّف هذا التأخير اللبنانيين ودائعهم لخدمة مصالح المنظومة الفاسدة.