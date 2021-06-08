لبنان | بالصور.. السيطرة على حريق مبنى سكني في الجميزة بعد إخلائه من السكان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - يونيو - 2021 8:59 مساءً

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أن عناصر فوج اطفاء بيروت عملوا على اخماد حريق شب حوالي الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في منطقة الجميزة خلف كنيسة مار انطونيوس بناية الزغبي في الطابقين الأول والثاني بالاضافة الى مستودع صغير عائد للشقة يحتوي على لوحات رسومات خشبية، وعلى مقربة من الشقة المذكورة يوجد خزانات مازوت تم تأمينهم ، وكان رجال الفوج قد قاموا بإخلاء المبنى من السكان و معالجة بعض الاصابات الطفيفة ميدانيا بالتزامن مع عملية اخماد ومحاصرة النيران لمنع وصولها الى الطوابق العليا والمحالات المجاورة و لا يزال رجال الفوج يعملون على تبريد المكان وتأمينه منعاً لتجدد النيران .