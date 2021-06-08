لبنان | رئيس مجلس القضاء الأعلى: قصور العدل لم تقفل حتى في أسوأ الظروف ولن تقفل اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 58 دقيقة

تعليقاً على ما صدر اليوم عن نقيب المحامين في بيروت، اعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أنه حتى جدران قصور العدل وبيت المحامي تأبى أن تسمع لغة التهجم بحقّ السلطة القضائية والقضاة، وهو يربأ عن الردّ على ما جاء في كلام نقيب المحامين، في يوم ذكرى شهداء القضاء، بما يخرج عن أي أصول وأعراف، ودعاه للعودة إلى مضمون قسَمه.

كما دعا القضاة إلى متابعة عملهم وأداء واجبهم، وعدم الاكتراث لحملات الإساءة والتجنّي.

وأكّد أن قصور العدل ستبقى مفتوحة كما دائماً، وهي لم تقفل حتى في أسوأ الظروف، ولن تقفل اليوم.