لبنان | وزير الاتصالات: الإنترنت لن ينقطع طالما أن مادة المازوت مؤمنة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

جال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط مع رئيس مجلس إدارة “طيران الشرق الاوسط” محمد الحوت في مركز التدريب والمؤتمرات التابع للشركة، حيث استمع إلى شرح مفصل عن “مراحل التأسيس والخدمات التي يقدمها، مضاهيا بذلك أهم المراكز العالمية”.

وخلال الزيارة، وضع الحوت المركز في تصرف الوزير حواط ووزارة الاتصالات، مبديا “تخوفه من التأثير السلبي من جراء انقطاع الانترنت على الملاحة الجوية”، فطمأنه حواط إلى أن “الإنترنت لن ينقطع طالما أن مادة المازوت مؤمنة ومصرف لبنان يفتح الاعتمادات اللازمة لشرائها”.

وتطرق إلى “الاجتماع الذي حصل بالأمس في السرايا الحكوميا، وترأسه الرئيس حسان دياب بمشاركته مع وزيري المال والطاقة، حيث تم الاتفاق على إعطاء قطاع الاتصالات الأولوية من حيث تأمين مادة المازوت، والموافقة على إعطاء إضافة على موازنة هيئة أوجيرو”.

كما ابدى حواط “تقديره لشركة طيران الشرق الأوسط وكل العاملين فيها، إذ إنه رغم الظروف السيئة التي تمر بها البلاد، ما زالت تقوم بواجبها على أكمل وجه، وعلى كل الأصعدة”.

يشار إلى أنه تم تنفيذ “مركز التدريب والمؤتمرات” على مرحلتين: الأولى أنجزت في عام 2005 والثانية في عام 2017. كما تبلغ مساحة المشروع الإجمالية 43500 متر مربع، ويضم أقساما وبرامج تشمل جميع العاملين في حقل الطيران من موظفي أرض وطيارين ومضيفين وتقنيين وإداريين.