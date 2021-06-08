لبنان | قرار من وزير الصحة بشأن الأدوية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قرر وزير الصحة خضوع استيراد كل دواء مسجل في لبنان لآلية معينة، والتي تقضي باستمرار دائرة الاستيراد والتصدير بالتوقيع على الفواتير العائدة لأدوية الأمراض المستعصية، البنج، حليب الرضع، وادوية اخرى.

كما يخضع استيراد الأدوية الاخرى لشروط أخرى كتقديم جدول وproforma invoice وغيرها.

كما يعلّق موقتا استيراد اي دواء يوجد له مثيلين مصنعين محليا، والأولوية لاستيراد الادوية الجنيسيّة.

أما بالنسبة للادوية التي وصلت الى المرافئ قبل هذا القرار، يوقع على ادخالها مع تعهد بعدم التصرف بها لحين موافقة وزارة الصحة.