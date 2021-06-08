لبنان | موافقة استثنائية لـ”الترابة الوطنية”و”هولسيم” و”ترابة سبلين”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 02:23 مساءً - منذ دقيقتين

وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب صباح اليوم، وبناءً على تقرير اللجنة التشاركية الذي رفعته أمس، على موافقة استثنائية لإصدار مرسوم يعطي كلاً من شركة “الترابة الوطنية”، شركة “هولسيم ش.م.ل” (الترابة السوداء) وشركة “ترابة سبلين.م.ل”، مهلة موقتة مدّتها ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخه “لاستخراج المواد الأوّلية اللازمة لصناعة الإسمنت، شرط الالتزام بالشروط البيئيّة المفروضة والملزمة للشركات وتقديم المستندات المطلوبة لوزارة البيئة عبر وزارة الداخلية والبلديات، على أن تستكمل اللجنة التشاركية عملها في ضوء الاتفاق الملزِم المرفق ربطًا بكتب اللجنة ويُصار بالنتيجة إلى إجراء المقتضى لناحية آلية عمل الشركات بعد انتهاء المهلة المذكورة”.

وبحسب المرسموم “لا يُنشئ إعطاء هذا الإذن، وبأي حال من الأحوال، أي حق مكتسب لشركات الترابة العاملة والقائمة ولا يُعتبر بمثابة تسوية لوضعها الراهن”.

كما تم تفويض وزير الصناعة “منح الأذونات اللازمة بالنسبة إلى الترابة البيضاء والكِلس والجفصين للمدة عينها، وكذلك تفويضه تحديد سعر الطن من الترابة السوداء والترابة البيضاء والكلس والجفصين بعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والتجارة”.