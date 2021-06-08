لبنان | شركة دنش للمقاولات: وقف خدمات التشغيل في مجمع الحدث الجامعي نهاية الشهر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 02:23 مساءً - منذ 27 دقيقة

أعلنت شركة “دنش للمقاولات والتجارة”، في بيان، انها “ستتوقف نهائيا عند الساعة الـ24 ليل الاربعاء 30/6/2021 عن جميع خدمات التشغيل والصيانة في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية – الحدت”.

وجاء في البيان: “بعد الموافقة الاستثنائية التي صدرت عن فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء في تاريخ 31/12/2020 وفرضت تمديد العقد رقم 19770/2016 لغاية 30 حزيران 2021، استمر الاستنكاف عن دفع مستحقات شركتنا، ليس فقط منذ 1/1/2021 انما ايضا قبله بمدة طويلة، وايضا المبالغ المشمولة بمطالباتها التي تشمل تعديل الاسعار والكلفة الكبيرة جدا التي ارتبطت بالاوضاع الاقتصادية والمالية منذ الفصل الثالث من العام 2019، وهي تتفاقم يوما بعد يوم، بحيث اضحت تتجاوز بحد كبير الامكانات المالية لشركتنا.

فإن شركتنا ستتوقف نهائياً عند الساعة الرابعة والعشرين من ليل الاربعاء 30/6/2021 عن جميع خدمات التشغيل والصيانة في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية، وقد وجهت مراسلات بهذا الصدد في 31/5/2021 الى مجلس الانماء والاعمار ورئاسة الجامعة اللبنانية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، ورفعتها في اليوم التالي الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء، مع الاشارة الى ان تلك المراسلات تضمنت عرضا دقيقا ومفصلا سبق ان تناولته شركتنا في مراسلات عديدة منذ عام 2019 من دون ان يلقى ايجابا او تجاوبا حتى تاريخه”.