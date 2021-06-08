لبنان | سليمان هارون: تخفيف استقبال المرضى في المستشفيات الخاصة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 02:23 مساءً - منذ 34 دقيقة

أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه أمام الأزمة المالية وصعوبة توفير المعدات الطبيّة أجبرنا على تخفيف استقبال المرضى. وقال في حديث تلفزيوني: “هناك مستشفيات اعتمدت كوتا معينة للجهات الضامنة”.

وفي ظل الفوضى العارمة في لبنان، لم انهارت كافة القطاعات على رؤوس المواطن الذي يدفع وحده ضريبة التلف وقلة مسؤولية المسؤولين.

ورأى النائب عاصم عراجي أن لبنان بلغ مرحلة صعبة جدا على المستوى الصحي تستلزم خطوات سريعة لحل الازمة ومنع الانهيار الذي حذرنا منه حيث يفقد السوق بشكل يومي الأدوية والمستلزمات الطبية.

واعتبر عراجي ان هناك أدوية موجودة في المستودعات الا ان الشركات المستوردة ترفض الافراج عنها قبل الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف لبنان الذي يشكك بالفواتير المقدمة من قبلها ويطالب بالتدقيق بها لاسيما وان المبالغ خلال الأشهر الخمسة الأخيرة وصلت الى 900 مليون دولار، في حين يستهلك لبنان سنويا حوالى المليار ومئة مليون دولار كدعم للدواء المستورد.