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لبنان | ادارة المناقصات: تأجيل مواعيد جلسات فض العروض إلى الإثنين المقبل

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 02:23 مساءً - منذ 44 دقيقة

المدير العام لادارة المناقصات جان العلية

أصدر المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية مذكرة رقم 3/2021 تتعلق بفض العروض، جاء فيها:

“بالنظر إلى مصادفة يوم الخميس الواقع في 10/6/2021 يوم إضراب لموظفي القطاع العام، وبما أنه كانت قد حددت مسبقا مواعيد جلسات فض عروض في هذا التاريخ، وبما أن يوم الأربعاء الواقع في 9/6/2021 يوم عمل عادي، يبقى موعد استقبال العروض للجلسات المحددة يوم الخميس الواقع في 10/6/2021 كما حدد مسبقا، أي حتى الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء الواقع في 9/6/2021،
وبما أن يوم الجمعة الواقع في 11/6/2021 يوم إضراب لموظفي القطاع العام أيضا،
تؤجل مواعيد جلسات فض العروض، إلى يوم الإثنين الواقع في 14/6/2021، وفقا للجدول أدناه:

إسم المناقصة موعد جلسة فض العروض السابق موعد جلسة فض العروض الجديد
تلزيم توريد خطوط لاسلكية خاصة بشبكة المعلوماتية واسعة النطاق لزوم المركز الالكتروني – مديرية المالية العامة الخميس 10/6/2021 الساعة 9.30 الإثنين 14/6/2021 الساعة 9.30
إعادة تلزيم تقديم مصائد وفرمونات ومواد جذب وقتل للحشرات وأدوية زراعية لزوم وزارة الزراعة – مديرية الثروة الزراعية الخميس 10/6/2021 الساعة 10.30 الإثنين 14/6/2021 الساعة 10.30
إعادة تلزيم تأمين تجهيزات معلوماتية لزوم غرفة الخادم المركزي – وزارة الزراعة – المديرية العامة للزراعة الخميس 10/6/2021 الساعة 11 الإثنين 14/6/2021 الساعة 11
تعلق نسخة على لوحة الإعلانات وتنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة المناقصات.

كما اصدر العلية مذكرة رقم 4/2021 جاء فيها:

“بالنظر إلى مصادفة يومي الجمعة والخميس بتاريخ 10 و 11 من شهر حزيران 2021 يومي إضراب لموظفي القطاع العام،
وبما أنه كانت قد حددت مسبقا مواعيد جلسات فض عروض يوم الجمعة الواقع في 11/6/2021،
لذلك،
يؤجل موعد استقبال العروض للجلسات المحددة يوم الجمعة الواقع في 11/6/2021، إلى يوم الإثنين الواقع في 14/6/2021 حتى الساعة الثانية عشرة منه،
على أن تؤجل مواعيد جلسات فض العروض إلى يوم الثلاثاء الواقع في 15/6/2021، وفقا للجدول أدناه:
إسم المناقصة موعد جلسة فض العروض السابق موعد جلسة فض العروض الجديد
إعادة تلزيم تقديم قرطاسية لزوم الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني الجمعة 10/6/2021 الساعة 9.30 الثلاثاء 15/6/2021 الساعة 9.30
إعادة تلزيم تقديم مطبوعات لزوم الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني الجمعة 10/6/2021 الساعة 10 الثلاثاء 15/6/2021 الساعة 10.30
تعلق نسخة على لوحة الإعلانات وتنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة المناقصات”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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