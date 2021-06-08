لبنان | ادارة المناقصات: تأجيل مواعيد جلسات فض العروض إلى الإثنين المقبل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 02:23 مساءً - منذ 44 دقيقة

أصدر المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية مذكرة رقم 3/2021 تتعلق بفض العروض، جاء فيها:

“بالنظر إلى مصادفة يوم الخميس الواقع في 10/6/2021 يوم إضراب لموظفي القطاع العام، وبما أنه كانت قد حددت مسبقا مواعيد جلسات فض عروض في هذا التاريخ، وبما أن يوم الأربعاء الواقع في 9/6/2021 يوم عمل عادي، يبقى موعد استقبال العروض للجلسات المحددة يوم الخميس الواقع في 10/6/2021 كما حدد مسبقا، أي حتى الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء الواقع في 9/6/2021،

وبما أن يوم الجمعة الواقع في 11/6/2021 يوم إضراب لموظفي القطاع العام أيضا،

تؤجل مواعيد جلسات فض العروض، إلى يوم الإثنين الواقع في 14/6/2021، وفقا للجدول أدناه:

إسم المناقصة موعد جلسة فض العروض السابق موعد جلسة فض العروض الجديد

تلزيم توريد خطوط لاسلكية خاصة بشبكة المعلوماتية واسعة النطاق لزوم المركز الالكتروني – مديرية المالية العامة الخميس 10/6/2021 الساعة 9.30 الإثنين 14/6/2021 الساعة 9.30

إعادة تلزيم تقديم مصائد وفرمونات ومواد جذب وقتل للحشرات وأدوية زراعية لزوم وزارة الزراعة – مديرية الثروة الزراعية الخميس 10/6/2021 الساعة 10.30 الإثنين 14/6/2021 الساعة 10.30

إعادة تلزيم تأمين تجهيزات معلوماتية لزوم غرفة الخادم المركزي – وزارة الزراعة – المديرية العامة للزراعة الخميس 10/6/2021 الساعة 11 الإثنين 14/6/2021 الساعة 11

تعلق نسخة على لوحة الإعلانات وتنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة المناقصات.

كما اصدر العلية مذكرة رقم 4/2021 جاء فيها:

“بالنظر إلى مصادفة يومي الجمعة والخميس بتاريخ 10 و 11 من شهر حزيران 2021 يومي إضراب لموظفي القطاع العام،

وبما أنه كانت قد حددت مسبقا مواعيد جلسات فض عروض يوم الجمعة الواقع في 11/6/2021،

لذلك،

يؤجل موعد استقبال العروض للجلسات المحددة يوم الجمعة الواقع في 11/6/2021، إلى يوم الإثنين الواقع في 14/6/2021 حتى الساعة الثانية عشرة منه،

على أن تؤجل مواعيد جلسات فض العروض إلى يوم الثلاثاء الواقع في 15/6/2021، وفقا للجدول أدناه:

إسم المناقصة موعد جلسة فض العروض السابق موعد جلسة فض العروض الجديد

إعادة تلزيم تقديم قرطاسية لزوم الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني الجمعة 10/6/2021 الساعة 9.30 الثلاثاء 15/6/2021 الساعة 9.30

إعادة تلزيم تقديم مطبوعات لزوم الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني الجمعة 10/6/2021 الساعة 10 الثلاثاء 15/6/2021 الساعة 10.30

تعلق نسخة على لوحة الإعلانات وتنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة المناقصات”.