لبنان | نبيه بري: أسبوع حكومي حاسم واتصالات حثيثة لتذليل العقبات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 02:23 مساءً - منذ ساعتين

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نقيب المحررين جوزف القصيفي الذي قدم لرئيس المجلس نسخة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمته نقابة المحررين بشأن تمكين المنتسبين للنقابة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما جرى عرض الوضع الحكومي.

قال القصيفي بعد لقائه بري: قدمت لبري نسخة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمته نقابة المحررين بشأن تمكين الصحفيين المنتسبين الى النقابة من غير المرتبطين بعقد عمل وبالتالي غير المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الانتساب مع عائلتهم الى الصندوق والاستفادة من تقديماته الطبية في حالتي المرض والأمومة وذلك قبل و بعد تقاعدهم وحتى بلوغهم السن القانونية وقد سجل إقتراح القانون في الامانة العامة لمجلس النواب، موقع من عشرة نواب يمثلون مختلف الكتل البرلمانية وتمنيت على الرئيس نبيه بري أن يحظى آقتراح القانون بإهتمامه ورعايته ومتابعته فوعدني خيرا.

أما في الشأن السياسي وفي ما يتعلق بالازمة الحكومية والمساعي التي يبذلها ابلغني دولته ما يأتي: “المفترض ان يكون هذا الاسبوع حاسما لأن لبنان لم يعد بإمكانه التحمل، نظرة واحدة على الشارع وعلى العائلات وعلى الخدمات تعطينا العبر”.

واضاف: إن شاء الله تكون النتائج إيجابية وهناك اتصالات حثيثة تجري لتذليل العقبة او العقبتين المتبقيتين وليس أكثر”.

ورداً على سؤال حول أهمية الاجتماع الذي سيعقد في الفاتيكان تموز المقبل قال: “في رأيي إجتماع الفاتيكان مهم جداً واهميته لما بعد تأليف الحكومة وهو دعوة صادقة لتقديم الدعم للبنان آنذاك، وجدد الرئيس بري التأكيد بأن مشكلة لبنان داخلية مئة في المئة، وأكثر من ذلك يؤسفني القول أن الجو الدولي والعربي والعالم كله رحيم بلبنان اكثر من اللبنانيين انفسهم فإذا لم تقدم المساعدة لنفسك لا تستطيع ان تطلب المساعدة من الغير واكبر دليل المسعى الفرنسي.