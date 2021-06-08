لبنان | تأجيل زيارة وليد جنبلاط الى موسكو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

أعلنت السفارة الروسية في لبنان عبر “تويتر”، ان “بعد القيام بالترتيبات لزيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى موسكو للقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف وبسبب ظرف استثنائي طرأ، فقد تم الاتفاق مع جنبلاط على تأجيل الزيارة التي كانت مقررة اليوم الى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه”.

وصرّح مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس سابقاً أن “زيارة جنبلاط إلى موسكو محددة منذ فترة. هي طبعاً ستتناول طبيعة العلاقات الثنائية بين لبنان وموسكو والعلاقة التاريخية بين الحزب التقدمي الإشتراكي مع موسكو بمعزل عما شهدته في لحظات معينة من تباين في وجهات النظر حيال بعض الملفات الاقليمية، في نهاية الامر روسيا لاعب دولي كبير لها تأثيرها الواسع في الشرق الأوسط والمنطقة العربية ونأمل دائماً أن يُستفاد من الدور الروسي لمصلحة تثبيت استقرار لبنان ومساعدته على اجتيازه هذه المرحلة الصعبة”.