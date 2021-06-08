لبنان | عباس مرتضى: لملاحقة العابثين بحرمة الأماكن المقدسة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:09 مساءً - منذ 28 دقيقة

أجرى وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى اتصالا هاتفياً بكاهن أبرشية جديدة الفاكهة الأب جان نصرالله، “استنكارا للإعتداء الذي استهدف مزار مار شربل في بلدة جديدة الفاكهة البقاعية”.

ودعا مرتضى إلى “ملاحقة العابثين بحرمة الأماكن المقدسة وإنزال أشد العقوبات بهم”، مؤكدا أن “منطقة البقاع الشمالي ستبقى مثالا للمواطنة والأخوة والعيش المشترك في السراء والضراء”.

يأتي ذلك بعدما أقدم مجهولون على سرقة محتويات مزار ​مار شربل​ في بلدة جديدة الفاكهة محلة النهر في ​البقاع الشمالي​، وقد شملت كابل ​كهرباء​ وإنارة المزار.

وشجب كاهن الرعية الأب جان نصرالله، في بيان، العمل ووصفه بـ”الرخيص والخسيس”، مشيرًا إلى أنّه “لا يوجد سابقة بأن تُسرق محتويات الأماكن المقدّسة في منطقتنا، ولكن للأسف من فترة وجيزة، تعرّض دير مار رومانوس في بلدة جبولة للسرقة، واليوم مزار مار شربل”.

وطلب إلى ​الأجهزة الأمنية​ “العمل على كشف الفاعلين، وعدم تكرار هذا الإعتداء على بيوت الله”.