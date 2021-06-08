لبنان | الدفاع المدني: 80 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد 60):

* أعشاب (عدد47):

(م. بيروت) (عدد1) : الروشة.

(م.جبل لبنان) (عدد7): بسابا – عين الريحانة – الدورة.

وأشجار في : المغيري – عين الريحانة – النعص/بكفيا(*2).

(م. لبنان الشمالي) (عدد7): داريا/زغرتا – مجدليا/زغرتا – طرابلس – رشعين – القبيات.

وأشجار في : عرجس – ضهور الهوا/الكورة.

(م. عكار) (عدد3): بينو – عيدمون – جبرايل.

(م. لبنان الجنوبي) (عدد5): عدلون – اللوبية – البيسارية – الصرفند – الخيزران.

(م. النبطية) (عدد10): مركبا – كفررمان – الدوير – زفتا – تول – الطيبة – النميرية.

وأشجار في: الغندورية – عدشيت – ميس الجبل.

(م. البقاع) (عدد13): كسارة (*2) – بر الياس – الراسية – حارة الراسية – المدينة الصناعية/زحلة – الصويري – الكرك – المعلقة – ضهور زحلة – قب الياس – جديتا.

وأشجار في : (وادي العرائش – الكرك – الفرزل).

(م. بعلبك الهرمل) (عدد1): سرعين.

* منازل (عدد2) : الأشرفية – الفنار.

* سيارات (عدد4) : بيك آب في دير الغزال – الفنار – فان في النبطية – الدكوانة.

* كهرباء (عدد3): مولد في الرادوف – غرفة كهرباء في الزلقا – اسلاك في الروضة/البقاع.

* نفايات (عدد2) : وأعشاب في : الدورة – المعرض/طرابلس.

* مختلف (عدد2) : حقول قمح في : جب جنّين – حلبا.

– نقل وإسعاف (عدد20) :

* حوادث (عدد14): رياق – حراجل – الشيّاح (*2) – بشامون – الطيونة – عائشة بكار (*2) – جبيل – برج حمود – بئر حسن – غبالة – فردان – قريطم.

* حوادث سير (عدد4): فردان ونقل جريح إلى المستشفى – جادة بشارة الخوري ونقل جريح إلى المستشفى – يحشوش ونقل جريح إلى المستشفى – المشرفية ونقل جريح إلى المستشفى.

* مهمات بواسطة دراجة الإسعاف Moto ambulance (عدد2): الجناح ونقل جريحين إلى المستشفى – أوتوستراد حالات ونقل جريح إلى المستشفى.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 80 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.