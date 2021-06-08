لبنان | في الذكرى الـ22 على الجريمة.. عون يستذكر القضاة الأربعة الذين سقطوا على قوس العدالة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 16 دقيقة

استذكر رئيس الجمهورية ميشال عون جريمة قتل القضاة الأربعة على قوس العدالة. وقال عبر “تويتر”: “في مثل هذا اليوم قبل 22 سنة، سقط أربعة قضاة على قوس العدالة في جريمة نكراء زرعت الدماء على طريق الحق”.

مضيفاً: “في هذه الذكرى أحيّي أرواح شهداء العدالة، وأدعو القضاة إلى التمسك بحصانتهم الحقيقية وهي النزاهة والتجرد وعدم التبعية واستقامة الممارسة فتستقيم المحاسبة في لبنان، ويتحقق النهوض”.

وارتكبت هذه الجريمة التي لم يُسجل التاريخ سابقة مثيلة لها، على قوس المحكمة، بحق من ينطق بالعدل، فإذا به يدفع الضريبة دماءً غالية أدت إلى استشهاد 4 قضاة، هم:

– رئيس “محكمة جنايات لبنان الجنوبي” القاضي حسن عثمان.

– المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي عاصم بوضاهر.

– المستشار لدى “محكمة جنايات لبنان الجنوبي” القاضي عماد شهاب.

– رئيس “المحكمة الابتدائية” في الجنوب والعضو المستشار في “محكمة الاستئناف” القاضي وليد هرموش.

فضلاً عن إصابة 5 أشخاص بجراح بين محامين وموظفين في المحكمة وشهود.