لبنان | النيابة العامة ترد على وديع عقل في ملف قضية التحويلات السويسرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أوضحت النيابة العامة اللبنانية في تغريدة لها أن التحقيقات في قضية التحويلات السويسرية في لبنان هي الأكثر تقدماً بين سائر التحقيقات الخارجية في الموضوع عينه.

وتجنباً لنشر أخبار مضللة، ذكّرت النيابية العامة المحامي وديع عقل بأن المادة 39 (آداب المحامين) توجب على المحامي الامتناع من استخدام أي وسيلة من وسائل الاتصالات للكلام في القضايا العالقة أمام القضاء.

وكان المحامي وديع عقل غرّد عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “تتواصل التحقيقات الخارجية بحقّ رياض سلامة بينما القضاء اللبناني لم يتخذ أي إجراء من نوع التوقيف أو الحجز أو المصادرة في الداخل اللبناني. علماً أن رئيس التفتيش القضائي بركان سعد لم يستمع بعد إلى مدعي عام التمييز غسان عويدات في ملف إنفجار مرفأ بيروت ولا بمخالفة المادة 12 أ.م.ج!!”.