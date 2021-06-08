لبنان | بلال عبدالله: سد بسري سينضم إلى شبكة السدود الفاشلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أوضح عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أنه “يبدو أن البعض لا يزال مصراً على معاكسة كل الأبحاث العلمية التي أثبتت أن سد بسري لن يؤدي الغاية المطلوبة، بل سينضم إلى شبكة السدود الفاشلة المنتشرة في أكثر المناطق اللبنانية.

وقال عبر “تويتر”: “الاستفادة من المياه الجوفية المتجددة بغزارة في المرج، ستكون الخطوة الأمثل، ولتحوّل أموال القرض لدعم صمود الناس”.

ويعتبر مشروع السدود في لبنان احد الانجازات التي تندرج تحت شعار “ما خلونا” المرتبط بالتيار الوطني الحر، الذي يستخدم التعبير عند كل فشل.

مشرع السد كانت نتائجه في بعض الاماكن كارثية، وسد المسيلحة الشاهد الاول، وكان سد بسري في منطقة الشوف المعركة الاشرس بين التيار الوطني الحر والمجتمع المدني منذ انطلاق ثورة 17 تشرين، ويعتبر المشروع مثيراً للجدل من الناحية البيئية والمالية.

التيار الوطني الحر يعتبر ان القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي هما خلف قرار البنك الدولي القاضي بتوقيف تمويل المشروع، لكن يتناسى تيار الاصلاح والتغيير ان التسجيلات الفضائحية التي تطاله مباشرة في ملف الكهرباء تملأ الدنيا، واليوم فيما وعد التيار مليوناً ونصف المليون لبناني بالمياه الصالحة للشرب لا يوجد كهرباء كي تضخ المياه من مشروع بسري إلى بيروت في حال عودة العمل فيه من جديد.