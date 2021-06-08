لبنان | شوقي الدكاش: السعودية فقدت الثقة بالدولة اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش أن “السعودية فقدت الثقة بالدولة اللبنانية لأن الحكومة لم تتخذ أي اجراء لحل أزمة التهريب إلى السعودية وما نتج بعدها من إجراءات”.

وقال الدكاش في حديث تلفزيوني إن “الحكومة أبلغتنا أن القنصلية الفرنسية ممكن أن تقدم للبنان جهاز سكانر ذات معايير عالمية ودقة عالية لنسرع عملية تنفيذ المراقبة لأن الفساد يعم الدولة في لبنان ولا أموال لشراء سكانر جديد”.

كما كشف عن أن “جهاز سكانر مرفأ طرابلس يحتاج إلى بعض الإصلاحات وعبرنا كصناعيين عن رغبتنا بالتعاون لإصلاح الجهاز كما أعلن النائب ميشال ضاهر أنه مستعد لتصليح الجهاز لنقله إلى مرفأ بيروت”.