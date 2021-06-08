لبنان | غانتس يحذر.. سنستخدم “القوة القصوى” في أي حرب مستقبلية مع حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - يونيو - 2021 12:16 صباحًا

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، حزب الله، من أن الجيش الإسرائيلي لن يتوانى عن استخدام “القوة القصوى” في أي حرب مستقبلية مع الحزب في لبنان.

وأضاف غانتس: “لبنان بحاجة إلى أن يعرف، أن ما شهدته غزة قبل أسابيع قليلة هو مجرد غيض من فيض إذا وقعت الحرب”.

غانتس أكد في حفل توزيع أوسمة للجيش الإسرائيلي أن: “الأهداف جاهزة.. كل من يطلق قاذفات خفية من فناء منزله يعرض جيرانه للخطر، وكل من تبنته إيران ويحاول العمل في المجال الجوي، سيتم تحديده وسيتم استهدافه”.

مضيفاً أن بلاده تعمل على إعادة الأسرى ولكن لن نبرم أبداً صفقة مشابهة لصفقة جلعاد شاليط.

واستدرك قائلاً: “يمكن إنهاء عقود من القتال مع لبنان وتحقيق التعاون الاقتصادي والسلام إذا أرادت قيادته ذلك”.