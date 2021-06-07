لبنان | مستشفى مار يوسف يكشف عن تعميم جديد للضمان.. وهذه تفاصيله

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:19 مساءً - منذ ساعتين

أصدر مستشفى مار يوسف لراهبات الصليب – المركز الطبي ريمون وعايدة نجار، تعميماً داخلياً يتعلق بدخول مرضى الضمان الاجتماعي إليه.

وجاء في التعميم: “يرجى من السادة الأطباء والمسؤولين عن إدخال المرضى، أخذ العلم بأن الضمان الاجتماعي قد أصدر تعميماً إلى جميع المسؤولين لديه لوقف إعطاء الموافقات الاستثنائية لجميع الحالات غير الطارئة تحت طائلة الملاحقة القضائية. كذلك، أعلمنا الطبيب المراقب أنه سيلغي أية فاتورة لمريض دخل المستشفى بحالة غير طارئة اعتباراً من الساعة 4 بعد ظهر 7 حزيران 2021”.