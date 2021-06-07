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لبنان | غسان الأمين: الصيدليات تتجه نحو الاقفال القسري

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:19 مساءً - منذ 3 ساعات

غسان الأمين​

أوضح نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين ان “القطاع الصيدلي يتجه الى الإقفال القسري والإضراب، كورقة ضغط على المسؤولين”، معتبراً انه من الضروري وضع خطة لمواجهة المرحلة الحالية”.

واكد في بيان ان “بعض الصيدليات ستنفذ التوقف القسري، لأن القانون يمنع الصيدلي من الإضراب”، موضحاً ان الإضراب لا يعطي نتيجة، وهذا التوقف هو صرخة”.

وأشار إلى ان “الصيدليات ستتجه نحو الاقفال القسري حتمًا في ظل شح الأدوية”. وبيّن الأمين ان التواصل مستمر مع وزارة الصحة العامة، ذاكرًا ان مصرف لبنان وعد بأن يصرف ادوية للصيدليات بقيمة 200 مليون دولار، خلال هذا الاسبوع” مذكرًا بضرورة تعديل الآلية التي تجبر المستورد على اخذ موافقة مسبقة من مصرف لبنان قبل تسيلم الادوية.

وأعلن تجمّع أصحاب الصيدليات التوقف القسري عن العمل يوم الجمعة المقبل في 11/6/2021، بعدما وجدوا أنفُسهم أمام حائط مسدود لجهة تأمين الأدوية للمرضى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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