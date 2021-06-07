لبنان | سامي الجميل: لا حل إلا برحيلهم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:19 مساءً - منذ 3 ساعات

غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر “تويتر”: “لحماية مصالحهم الخاصة وتغطية فشلهم بتأمين الكهرباء، يستمرون باللجوء الى سياسات كارثية. أقروا اليوم إعطاء سلفة خزينة لشراء المحروقات من أموال اللبنانيين المحتجزة. وبذلك نستمر بدفع فاتورة كهرباء غير مؤمنة مرتين: مرة عبر دفع الفاتورة ومرة اخرى من ودائعنا. لا حل إلا برحيلهم”.

في سياق متصل، أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أن “أزمة الكهرباء الى انفراج”، وذلك بعد أن وافق على استصدار موافقة استثنائية لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لشراء المحروقات.

بدوره، أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتابًا إلى رئاسة مجلس الوزراء لطلب استصدار الموافقة الاستثنائية لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لشراء المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.

يأتي ذلك بعد أن طلب الرئيس عون من وزير المالية البحث في تأمين تمويل لمؤسسة كهرباء لبنان بالعملة الأجنبية، وبعد تواصل وزني مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.