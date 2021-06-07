لبنان | عين وزين مديكال فيليدج: مستمرون في استقبال حالات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:19 مساءً - منذ 4 ساعات

أعلنت إدارة “عين وزين مديكال فيليدج” في بيان، “الإستمرار بجهوزية مركز تقييم ومعالجة الأمراض الوبائية لاستقبال حالات كورونا التي تستدعي الدخول إلى المستشفى، وفقا للمعايير المعتمدة بالرغم من الأعداد المنخفضة للاصابات بالفيروس”.

وأشارت إلى أن “المركز قدم خدماته الطبية والتشخيصية والعلاجية والتمريضية لما يزيد عن 1516 مصابا بفيروس كورونا المستجد، من ضمنهم 267 مريضا تم علاجهم في وحدة العناية الفائقة، و9 مرضى خضعوا لعمليات جراحية و27 حالة ولادة طبيعية وقيصرية”، مؤكدة أن “هذه الخدمات لم تكن لتتم لولا العمل الجاد والدؤوب الذي قام به فريق العمل الطبي والتمريضي والتقني والتقني المساعد والإداري بمواكبة من مجلس أمناء المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية وبدعم من الخيرين وبدعم ومؤازرة من معالي الأستاذ وليد جنبلاط”.

ونوهت بـ”جهود فريق العمل الطبي والتمريضي بجميع مكوناته الذي بادر للعمل في مركز تقييم ومعالجة الأمراض الوبائية وفي دائرة الطوارىء وفي مراكز الحجر وفي خدمة الفحص من السيارة، وبجهود الفريق الطبي والتقني في دائرتي المختبر والأشعة، وبلجنة الطوارىء (Command Center) التي وضعت كافة طاقاتها وخبراتها وعلمها لمواكبة ومتابعة كافة المستجدات، وبكافة الزملاء في إدارات ودوائر وأقسام والصحة النفسية والعلاج الفيزيائي والصيدلية ومكافحة الأوبئة والتدريب والتعليم المستمر والجودة وإدارة المخاطر، والإداريين في مختلف المواقع والإعلام وفريق العناية المنزلية وشؤون المرضى والصيانة والهندسة الطبية، والمغسل والمطبخ والسنترال والخدمات البيئية والسائقين وعمال التنظيفات والحرس الذين عملوا ضمن فريق متكامل أمن انطلاقة آمنة وسليمة للعمل، وبالمتطوعين من معهد التمريض ومن كلية الصحة العامة – الفرع السادس في الجامعة اللبنانية الذين لم يتوانوا عن تلبية النداء حيث دعت الحاجة، وبمتطوعات ومتطوعي المؤسسة، ومتطوعات ومتطوعي الصليب الأحمر اللبناني الذين واكبوا وتعاونوا، كما في كل استحقاق، لمواجهة الوباء بكل شجاعة واندفاع”.

كذلك، أعلنت “عين وزين مديكال فيليدج” عن “استمرار العمل بخدمة العناية المنزلية الخاص بكوفيد 19، وبإجراء فحوص الـPCR عبر خدمة الفحص من السيارة وفق مواعيد مسبقة وعلى مدار الأسبوع، وعن استمرار العمل في مركز التلقيح وبحملات الترصد الوبائي وفق ما تقتضيه الحاجة”.