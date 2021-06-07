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لبنان | مستوطنون يضعون لافتة باللغة العبرية عند أحد الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - يونيو - 2021 3:51 مساءً

باب المغاربة، أرشيف

باب المغاربة، أرشيف

أفادت وكالة “معا” الفلسطينية، بأن “مستوطنين وضعوا، اليوم الاثنين، لافتة عند باب المغاربة، أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، في محاولة لتهويده”.

وأفادت مصادر محلية، بأن منظمة تدعى “نساء لأجل الهيكل” وضعت لافتة عند مدخل باب المغاربة مكتوبا عليها “باب هليل”، في محاولة لتغيير اسم الباب، نسبة “للإسرائيلية” هليل أرئيل التي قتلت في مستوطنة كريات أربع في الخليل عام 2016.

صورة من وكالة

صورة من وكالة “معا” الفلسطينية

باب المغاربة هو أحد أبواب باحات المسجد الأقصى الخارجية الذي تمر عبره اقتحامات المستوطنين اليومية للأقصى، وهو أقرب باب على حائط البراق الذي تسيطر عليه إسرائيل منذ العام 1967.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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