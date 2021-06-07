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لبنان | الجيش يوقف متورطين بتهريب المحروقات

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 01:28 مساءً - منذ 48 دقيقة

الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتباراً من تاريخ 3 / 6 / 2021 ولغاية 6 / 6 / 2021 سبعة مواطنين وسورياً واحداً، وأحبطت تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قُدِّرت بـ: 42750 ليتراً من مادة المازوت و3850 ليتراً من مادة البنزين، بالإضافة إلى طن من الترابة جميعها محملة في 3 صهاريج و5 سيارات وآليتين نوع فان وباص.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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