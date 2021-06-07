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لبنان | إليكم أحوال الطقس هذا الأسبوع

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 01:28 مساءً - منذ ساعتين

الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم دون تعديل في الحرارة.
وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.
ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة)

الطقس المتوقع في لبنان:

الاثنين: قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل محدود فوق الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل في الحرارة.

الاربعاء: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما ترتفع على الساحل.

الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، من دون تعديل على الساحل، ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

– الحرارة على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 الى 25 كلم/س.
– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات مساء بسبب الضباب .
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 75%
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق
– ساعة شروق الشمس: 5,27
– ساعة غروب الشمس: 19,42

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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