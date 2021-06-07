لبنان | إليكم أحوال الطقس هذا الأسبوع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 01:28 مساءً - منذ ساعتين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم دون تعديل في الحرارة.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.

ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة)

الطقس المتوقع في لبنان:

الاثنين: قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل محدود فوق الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل في الحرارة.

الاربعاء: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما ترتفع على الساحل.

الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، من دون تعديل على الساحل، ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

– الحرارة على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 الى 25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات مساء بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 75%

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 5,27

– ساعة غروب الشمس: 19,42