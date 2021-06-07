لبنان | ماذا يقول الوزير طلال الحواط حول الأزمة المرتقبة في قطاع الاتصالات؟

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة
طلال حواط
طمأن وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، في حديث تلفزيوني، اللبنانيين بأن قطاع الإتصالات ليس ذاهباً إلى أزمة أو إنقطاع، موضحاً أنه “بحال عدم توفر الفيول الإنترنت سيتوقف، لكن نحن لسنا بهذه المرحلة ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر يؤمن الفيول المطلوب”.
وأكد حواط أنه طالما أن مصرف لبنان يؤمن الإعتمادات من ناحية الفيول ليس هناك من أزمة، ولفت إلى أن المولدات الموجودة هي لتأمين ما بين 6 أو 8 ساعات في اليوم، موضحاً أنها تستعمل اليوم ما بين 20 و21 ساعة، لافتاً إلى أنه عندما تحصل أعطال يتم إصلاحها وهناك مناقصة لوضع مولدات جديدة في الخدمة.