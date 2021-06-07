لبنان | انتشار ليلي للجيش في الشياح وعين الرمانة.. والسبب!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

ذكرت المعلومات أن وحدات الجيش نفذت، مساء اليوم الأحد، انتشاراً كثيفاَ بين منطقتي الشياح وعين الرمانة.

ووفقاً لشهود عيان فإنّ الجيش سيقوم بوضع نقاط في محلتي المشرفية وكنيسة مار مخايل وتسيير دوريات في مناطق الضاحية ووضع حواجز ظرفية في محلتي الكفاءات والليلكي حتى منتصف الليل.

يشار إلى أنه انتشرت عبر تطبيق “واتساب” دعوات لقطع طرقات في بعض المناطق صباح غد، اعتراضاً على تصريحات أدلى بها النائبان زياد أسود وماريو عون وهاجما فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري.