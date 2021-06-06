لبنان | ميشال معوض: السلطة السياسية فاقدة لثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 10:16 مساءً - منذ 8 ثواني

رأى رئيس “حركة الاستقلال” النائب المستقيل ميشال معوض ان “الدولة غير قادرة على تطعيم الشعب اللبناني ومواجهة كورونا بمفردها لذلك كان يجب تسريع الملف كمشروع مؤسسة رينه معوض بجانب مؤسسة كثيرة أخذت المبادرة بتأمين اللقاح”.

معوض وخلال حلقة خاصة بمؤسسة رينه معوض، اشار الى ان “الدولة والسلطة السياسية فاقدة لثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي فلذلك كل التحديات ومعالجتها قائمة على المؤسسات غير الحكومية ونحن كمؤسسة استطعنا تأمين الشفافية لكل من يريد دعم لبنان والأكيد الاتكال على المغترب اللبناني كداعم أساسي”.

ولفت الى اننا “قدمنا المساعدة لكافة المناطق اللبنانية من دون تمييز طائفي أو حزبي فلا مصلحة للمؤسسة بعدم دعم فئات دون أخرى حتى بظل ارتباطي السياسي وعملي في الشأن العام”.

وتابع: “الواقع مؤلم والتحديات كثيرة والأيام المقبلة أصعب في ظل الصراع السياسي ودخول لبنان في المحاور وتغيير وجه البلد الاقتصادي ولكنني على قناعة أن البناء على الإنسان أساسي ومع الاغتراب وكل من يحب لبنان سنتمكن من النهوض من جديد وتأكيد تمسك اللبناني بأرضه”.

واضاف: “ارتباط مؤسسة رينه معوض أساسي بالمساعدات الأميركية وأنا فخور بهذا التعاون الذي يدل على مدى شفافية ونزاهة المؤسسة وعملها وتطبيقها للمشاريع الإنمائية”.