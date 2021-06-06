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لبنان | تسجيل 22 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 10:16 مساءً - منذ 39 دقيقة

حالات جديدة بـ"" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 3 و4 و5 حزيران؛ وأظهرت النتائج وجود 22 حالة إيجابية؛ مع الاشارة الى أن الوافدين يتلقون نتائج فحوصهم في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.
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وجاءت نتائج 3/6/2021 كالتالي:

رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)
رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة طهران: شركة W5 رقم 1152 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 9836 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة عمان: شركة MEA رقم 312 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة النجف: شركة MEA رقم 329 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 4/6/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دمشق: شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
رحلة بوخارست: شركة RO رقم 161 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج الدفعة الأولى من 5/6/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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