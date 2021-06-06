لبنان | فيديو مأساوي.. قتيل نتيجة قفزة عن صخرة الروشة!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 6 - يونيو - 2021 8:01 مساءً

انتشل عناصر من الدفاع المدني جثة شاب من التابعية السورية قضى جراء قفزه عن صخرة الروشة-بيروت.

وكان الشاب يقف أعلى الصخرة ليقوم برياضة القفز من أعلاها، إلا أنه سقط على مواطن اثناء مروره داخل زورق سياحي تحت الصخرة.

وعمل عناصر الإنقاذ على نقل الجثة الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي والجريح الى مستشفى الجامعة الامريكية لتلقي العلاج اللازم.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو التقط لحظة قيام الشاب بالقفز، وسقوطه على متن القارب.