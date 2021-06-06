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لبنان | غدا… اجتماع للجنة الاقتصاد النيابية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

وزارة الخارجية والمغتربين

تعقد لجنة الاقتصاد النيابية التاسعة من صباح غد الاثنين، اجتماعا مع وزيرة الدفاع ونائبة رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، وزيري الداخلية والصناعة في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي وعماد حب الله، في وزارة الخارجية في المبنى الموقت بالقرب من السرايا الحكومية، لمتابعة خطة الحكومة لمعالجة حظر التصدير الى المملكة العربية والحصول على تفاصيلها ومدى تنفيذها. وسيتبع هذا اللقاء مؤتمر صحافي في المجلس النيابي في العاشرة والربع، لإعلان موقف لجنة الاقتصاد من هذا التطور الخطير الذي يهدد المحاصيل الزراعية والإنتاج الصناعي بكل فروعه.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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