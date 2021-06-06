لبنان | فؤاد مخزومي: لا مصدر لتمويل البطاقة التموينية سوى الاحتياطي الإلزامي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 01:24 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 6 - يونيو - 2021 2:13 مساءً

أوضح النائب فؤاد مخزومي أن الطبقة الحاكمة تريد إجراء الانتخابات النيابية واستعمال أموال وودائع اللبنانيين وإيهامهم بأنها تعيد لهم الودائع وتظهر وكأنها سبيل النجاة بالنسبة إليهم بعد أن كانت السبب في تجويعهم.

وأبدى مخزومي في حديث تلفزيوني تخوفه من أن يصبح ضبط سعر الدولار مستحيلاً خصوصاً بعد تعميم مصرف لبنان الأخير وتأكيد المصارف أنها لا تملك السيولة لتطبيقه.

وشرح أن استيراد المشتقات النفطية بكميات تفوق حاجتنا مكمن الهدر والفساد في قطاع الكهرباء خصوصاً أن نسبة استيراد الفيول بلغت 1174 طنًا عام 2018 و5619 طنًا عام 2019.

وأشار الى أن “الطبقة الحاكمة تخاف من إقرار الكابيتال كونترول وإجراء التدقيق الجنائي وكل ما تقوم به بالتنسيق مع مصرف لبنان هو مجرد جرعات تخدير للبنانيين”.

وعن البطاقة التموينية، لفت الى أنه لم يجرِ الإعلان حتى اليوم من أين ستموّل، وبحسب قوله، “عملياً لا مصدر سوى الاحتياطي الإلزامي. هذه البطاقة التي سيستفيد منها ما يقارب 750 الف أسرة لبنانية بقيمة 137 دولارا شهريا يشوبها العديد من المشاكل والمعوقات التي ستؤخر إقرارها”.