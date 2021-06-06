لبنان | وزارة الصحة: 1517 شخص تلقوا لقاح “فايزر” في الماراتون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

بلغ عدد الملقحين خلال ماراتون “فايزر” اليوم الأحد 1517 شخص لغاية الساعة 12:00 ظهراً. في سياق متصل، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ألا استثناءات للفئات الأقل من 60 عاماً بـ”ماراثون فايزر” اليوم والأسبوع المقبل سيشهد “ماراثوناً” جديداً في محافظات أخرى.

يذكر أنه انطلق صباح اليوم الأحد ماراتون فايزر في محافظات البقاع، بعلبك وعكار للفئة العمرية التي تبلغ ستين عاما وما فوق (مواليد 1961 وما دون). وتشهد كافة المراكز زحمة مواطنين لتلقي اللقاح ضد كورونا ما يشجع الجميع على تلقيه للعبور إلى شاطئ الأمان.

وبحسب وزارة الصحة العامة يستمر الماراتون لغاية الساعة السادسة مساء في المحافظات التالية: عكار، بعلبك الهرمل، البقاع كمرحلة أولى ستستكمل في المحافظات الأخرى الأسبوع المقبل.