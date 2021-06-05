لبنان | إنجاز لبناني جديد.. جائزة Global principals’ awards من نصيب المربية “هنا الزعتري”

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - يونيو - 2021 9:45 مساءً

فازت الأستاذة هنا جمعة الزعتري، وهي مديرة من دوحة المقاصد في صيدا بجائزة Global principals’ awards متحدية كل المعوقات والمعاناة ومتمسكة بالأمل.

ومثلت الزعتري لبنان من ضمن مجموعة المدراء الذين تم اختيارهم من بين 100 دولة ومن ضمن 1000 مشارك من مختلف دول العالم.

ومن المقرر أن تتسلم الزعرتي شهادتها الإفتراضية في الـ20 من حزيران الحالي، بحسب ما ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام”.