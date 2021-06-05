لبنان | مولد كهربائي لبلدية تبنين من الكتيبة الإيطالية

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

قدم قائد القطاع الغربي في “اليونيفيل” الجنرال دافيد سكالابرين هبة من الكتيبة الإيطالية، عبارة عن مولد كهربائي بقوة 350 KVA الى مقر بلدية تبنين، تسلمه رئيس البلدية نبيل فواز، وذلك في إطار حملة “اليونيفيل” الجديدة للقطاع الغربي Blue Bricks for Hope، والتي ستواصل بها قوات حفظ السلام التزامها تجاه المجتمعات اللبنانية المتضررة بشدة من الأزمة الاقتصادية، من خلال المشاريع والتبرعات من المواد والضروريات الأساسية.

وشكر فواز للجنرال سكالابرين “الدعم المستمر من اليونيفيل، مما يدل على التقارب والعلاقة القوية بين الشعب اللبناني والجنود الإيطاليين”.

بدوره شكر الجنرال سكالابرين لرئيس البلدية والأهالي حسن الضيافة والترحيب الذي تلقاه، مؤكدا دعم اليونيفيل للمؤسسات المحلية والمواطنين اللبنانيين.