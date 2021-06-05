لبنان | تدابير سير في رومية غداً

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

يُقام يوم الأحد 2021-6-6، “سباق السرعة الثاني” في منطقة رومية من تنظيم الـ”ATCL”، بحيث تكون التحويلة الجديدة لمنطقة رومية من أوتوستراد المتن السريع من أمام مزار مار شربل هي نقطة الانطلاق ومطعم الغول نقطة الوصول.

وينطلق السباق عند الساعة 8.00 صباحا، وينتهي عند الساعة 12،00 ظهرًا.

لذلك، أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه سيتم منع وقوف ومرور السيارات، اعتباراً من الساعة 7.30 حتى انتهاء السباق، على طول المسار الممتد من أمام مزار مار شربل على التحويلة الجديدة لمنطقة رومية وصولاً إلى مطعم الغول، وتحويل السير إلى الطرقات المجاورة.

وطلبت من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور.