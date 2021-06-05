لبنان | قوى الأمن تعمم صورة سارق دراجات آلية… هل وقعتم ضحية أعماله؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - يونيو - 2021 2:36 مساءً

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة

البـــلاغ التالــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

ع. غ. (مواليد عام 1998، لبناني)

لقيامه بعدّة عمليات سرقة دراجات آلية.

بالتحقيق معه من قبل فصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي، اعترف بما نسب اليه لجهة اقدامه على العديد من عمليات السرقة طالت دراجات آلية ولا سيما في منطقة الضاحية الجنوبية، وبيعها لقاء الحصول على المواد المخدرّة بغية تعاطيها، كما تبيّن انه من أصحاب السوابق بجرم سرقة ومخدرات.

لــذلك، تطلب المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور الى المركز الفصيلة المذكورة الكائن في ساحة ​المريجة / مبنى فصيلة المريجة، أو الاتصال على الرقم 466383-01، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.